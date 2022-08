Chelsea difficile l’accordo con l’Inter per Dumfries | scatta il piano B

(Di martedì 2 agosto 2022) Ilrinuncia a DenzelPasso indietro quasi totale delche sembra aver rinunciato all’idea di prendere Denzel. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i Blues ritengono eccessiva la richiesta deldi oltre 40 milioni di euro per l’olandese. “C’è un “B” alper la corsia destra se l’affarenon dovesse andare in porto con. Con Azpilicueta promesso sposo al Barcellona, il club inglese avrebbe individuato infatti in Walker-Peters l’alternativa all’esterno nerazzurro. Il giocatore è valutato intorno ai 30-35 milioni di euro” L'articolo proviene da intermagazine.

...al punto che proprio da Oltremanica arriva la notizia di un accordo raggiunto tra ile l'... Milan: la preoccupazione dei tifosi Latrattativa per Sanches e la notizia dell'approdo di ......la porta azzurra è quello di Kepa Arrizabalaga del, chiuso dal senegalese Eduard Mendy, miglior portiere della Champions League 2020/21. Meret potrebbe non digerire la concorrenza... Chelsea, rebus terzini: a sinistra Cucurella, a destra Dumfries Che il Chelsea sia interessato a Denzel Dumfries non è un mistero, anzi. I Blues si sono anche fatti avanti ufficialmente, con un'offerta da 25 milioni più 5 di bonus ...Il club della capitale britannica cerca un nuovo terzino, questo mette ancora più in difficoltà Emerson che potrebbe richiedere la cessione ...