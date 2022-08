Champions League 2022/2023, il tabellone e gli accoppiamenti dei playoff (Di martedì 2 agosto 2022) Si avvicina sempre più il grande appuntamento con l’inizio ufficiale della fase a gironi della Champions League 2022/2023. Manca ancora un tassello, ancora sei squadre per arrivare alle 32 totali che si contenderanno la coppa dalle grandi orecchie. Ecco quindi il risultato del sorteggio che si è svolto oggi, martedì 2 agosto, a Nyon, con il tabellone e gli accoppiamenti dei playoff, i cui turni di andata si svolgeranno il 16 e 17 agosto, con ritorno il 23 e il 24. Champions PATH Qarabag/Ferencvaros – Sheriff Tiraspol/Viktoria Plzen Bodo Glimt/Zalgiris Vilnius – Ludogorets/Dinamo Zagabria Maccabi Haifa/Apollon Limassol – Stella Rossa/Pyunik Copenaghen-Trabzonspor League PATH Dinamo Kiev/Sturm Graz – Benfica/Midtjylland St ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Si avvicina sempre più il grande appuntamento con l’inizio ufficiale della fase a gironi della. Manca ancora un tassello, ancora sei squadre per arrivare alle 32 totali che si contenderanno la coppa dalle grandi orecchie. Ecco quindi il risultato del sorteggio che si è svolto oggi, martedì 2 agosto, a Nyon, con ile glidei, i cui turni di andata si svolgeranno il 16 e 17 agosto, con ritorno il 23 e il 24.PATH Qarabag/Ferencvaros – Sheriff Tiraspol/Viktoria Plzen Bodo Glimt/Zalgiris Vilnius – Ludogorets/Dinamo Zagabria Maccabi Haifa/Apollon Limassol – Stella Rossa/Pyunik Copenaghen-TrabzonsporPATH Dinamo Kiev/Sturm Graz – Benfica/Midtjylland St ...

