Cardinali Unrae - Non è la svolta | ma il mercato recupererà un po nei prossimi mesi

Leggi su quattroruote

(Di martedì 2 agosto 2022) Andrea, direttore generale dell', non è un tipo che si sbilancia. E di fronte a unche dopo dodici cali consecutivi mette a segno un sostanziale invariato invita alla prudenza: Non è possibile parlare di inversione di tendenza, non vi sono elementi sufficienti per affermarlo. Certo, negli ultimi tempi si osserva un rallentamento della caduta. Ci si augura, dunque, che isianodi crescita. Secondo il numero due dell'associazione delle Case estere il 2021 dovrebbe chiudere attorno a 1,35 milioni di unità. E sulla possibilità di introdurre un extrabonus legato all'Isee, mostra un ceto scetticismo: Concettualmente non avrei obiezioni, ma la misura non sposterebbe iltotale, non riuscirebbe ad accelerare la transizione energetica. Viceversa, ...