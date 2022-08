Ardea | bambino di 6 anni disperso in spiaggia | ore di angoscia

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 2 agosto 2022)– Paura nel tardo pomeriggio di oggi 2 agosto ad, nel consorzio La Sbarra, dove un bimbo di seisi è perso. Il piccolo si sarebbe allontanato dai genitori per un istante e da quel momento è sparito all’altezza dello stabilimento La Caravella. Sul posto i Carabinieri e la Guardia Costiera hanno dato il via alle disperate ricerche. Il bimbo è stato ritrovato dopo oltre un’ora in unalibera poco distante. Fortunatamente tutto è finito per il meglio e ilè tornato a casa con i genitori intorno alle 20:30. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è ...