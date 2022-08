Alex Zanardi, dalla disabilità all’incidente in handbike: come sta oggi? (Di martedì 2 agosto 2022) Alex Zanardi è uno dei più grandi campioni sportivi. Ma come sta oggi dopo il terribile incidente in handbike? Gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Nonostante la vita non sia stata generosa con lui, il campione italiano non ha mai perso la tempra ed il coraggio di vivere. In tanti anni si è sempre distinto per la forza, la tenacia e la costanza di esserci. Le cose per lui sono cambiate, ancora una volta, da un terribile incidente nel 2020: ma come sta oggi? fonte foto AnsaIl carattere di Alex Zanardi è da esempio a milioni di ragazzi che si stanno avvicinando allo sport. Un modello di vita, prima che sportivo. Una figura da imitare per lo spirito e la voglia di continuare a lottare. Una ... Leggi su chenews (Di martedì 2 agosto 2022)è uno dei più grandi campioni sportivi. Mastadopo il terribile incidente in? Gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Nonostante la vita non sia stata generosa con lui, il campione italiano non ha mai perso la tempra ed il coraggio di vivere. In tanti anni si è sempre distinto per la forza, la tenacia e la costanza di esserci. Le cose per lui sono cambiate, ancora una volta, da un terribile incidente nel 2020: masta? fonte foto AnsaIl carattere diè da esempio a milioni di ragazzi che si stanno avvicinando allo sport. Un modello di vita, prima che sportivo. Una figura da imitare per lo spirito e la voglia di continuare a lottare. Una ...

alkatim : Hai ascoltato ‘Alex Zanardi, senza replay’ di IlTrequartista su #SoundCloud? #np - FPrati73 : @AlzogliOcchi Sono andata in ospedale il 20 luglio per un intervento chirurgico dopo 4 mesi di calvario. Ho pensato… - MauroRomanzi : “Invece di pensare a ciò che non puoi fare per colpa di ciò che non hai, pensa a cosa puoi fare grazie a quello che… - PDUmorista : Rovigo, dopo la gamba trovati in sacchi di plastica la testa, il tronco e le braccia di un uomo. Per un attimo ho… - cherrypiez_ : ogni tanto penso a quanto sono stata fortunata a incontrare e parlare con Alex Zanardi, che uomo incredibile -