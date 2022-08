“Vince chi non perde la…”: Denise Pipitone, importante messaggio di Piera Maggio (Di lunedì 1 agosto 2022) La madre della povera Denise Pipitone torna a parlare di lei. Piera Maggio affida un toccante post ai social e scatena la reazione di tutto il web. Un dolore difficile… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 1 agosto 2022) La madre della poveratorna a parlare di lei.affida un toccante post ai social e scatena la reazione di tutto il web. Un dolore difficile… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

GoalItalia : 'Chi vince scrive, chi arriva secondo ha fatto un buon campionato ma non ha fatto la storia' Antonio Conte compie… - ladyonorato : Bastava comportarsi in modo decente con chi guida gli altri partiti antisistema e acconsentire alla creazione di un… - juventusfc : Leo contro Juan ?? Chi vince la Corner Challenge? Attenzione al mister che vuole partecipare a tutte le sfide! ???? #JuveOnTheRoad - Maurizio101112 : @Cesare72133517 @VivianaDesio Non mi piace sta roba . . .a me piacciono le cose chiare, limpide , noi stiamo di qu… - Ross74Ross74 : @lattesclero Com’è? L’amore vince sempre, chi disprezza compra? Eh non sempre ?????? -