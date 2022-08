Vacanze ad Alghero per il presidente Mattarella (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Per il secondo anno consecutivo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, trascorrerà qualche settimana di vacanza ad Alghero, in Sardegna. Il suo arrivo è previsto lunedì prossimo. Come l'estate scorsa, il capo dello Stato dovrebbe alloggiare in una residenza nel cuore del parco di Porto Conte, riserva naturale a una decina di chilometri da Alghero, poco distante dal costone di Capo Caccia che affaccia sull'isola di Foradada e dalle Grotte di Nettuno. La residenza scelta, per motivi di sicurezza, è ancora una volta la foresteria dell'Aeronautica militare dove vengono ospitate solitamente le autorità politiche e militari: un edificio bianco che si affaccia sul mare della baia di Porto Conte dotato di un molo privato che consente qualche gita in barca in assoluta privacy. Il ... Leggi su agi (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Per il secondo anno consecutivo, ildella Repubblica, Sergio, trascorrerà qualche settimana di vacanza ad, in Sardegna. Il suo arrivo è previsto lunedì prossimo. Come l'estate scorsa, il capo dello Stato dovrebbe alloggiare in una residenza nel cuore del parco di Porto Conte, riserva naturale a una decina di chilometri da, poco distante dal costone di Capo Caccia che affaccia sull'isola di Foradada e dalle Grotte di Nettuno. La residenza scelta, per motivi di sicurezza, è ancora una volta la foresteria dell'Aeronautica militare dove vengono ospitate solitamente le autorità politiche e militari: un edificio bianco che si affaccia sul mare della baia di Porto Conte dotato di un molo privato che consente qualche gita in barca in assoluta privacy. Il ...

