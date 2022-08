Trovato un cadavere nel fiume Po

CinesinBambu : @VolpeReal 'Cadavere è stato trovato cadavere.' - LaNotiziaQuoti : La Procura di Perugia ha notificato la conclusione delle indagini in merito alla vicenda della morte del ventiduenn… - telodogratis : Esce dall’ospedale e scompare: trovato il suo cadavere - Piergiulio58 : Pensionato aggredito e picchiato a morte in casa, caccia a due uomini a Modena. La vittima dell’assalto è un pensio… - LaCnews24 : Cosenza, clochard trovato morto in piazza Amendola: il cadavere rinvenuto questa mattina -

La Procura di Perugia ha notificato la conclusione delle indagini in merito alla vicenda della morte del 22enne di Bastia Umbra, ildel quale era statonell'aprile 2021 in un canale alla periferia di Perugia. Alla transessuale brasiliana indagata viene contestata l'omissione di soccorso. E' stata invece archiviata ...... che però non viene. Al suo posto, si scovano invece i documenti falsi dei due giovani. ... così incarica Gaffur di cercare il, che tuttavia non si trova. Ciò significa che Yilmaz è ...La Procura di Perugia ha notificato la conclusione delle indagini in merito alla vicenda della morte del ventiduenne di Bastia Umbra il cadavere del quale era stato trovato nell'aprile 2021 in un cana ...Cosenza: il senzatetto è deceduto la scorsa notte per cause naturali Un senzatetto di 55 anni, di nazionalità romena, è stato trovato morto sulle scalinate del Cinema Italia in piazza Amendola a Cosen ...