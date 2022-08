Traffico Roma del 01-08-2022 ore 12:30 (Di lunedì 1 agosto 2022) Luceverde Roma Buongiorno e Bentrovati da Simona Cerchiara zona sud di Roma con Traffico e code sulla via Appia tra il raccordo di Ciampino la causa lavori e riduzione di carreggiata 3 sul raccordo abbiamo rallentamenti nel tratto Ciampino Casilina In entrambe le carreggiate anche sul Raccordo Anulare i lavori e qualche disagio abbiamo rallentamenti nel tratto di carreggiata interna Colombo Fiumicino lavori sulla via Ardeatina all’altezza del raccordo è sulla via Salaria lavori rallentano il Traffico tra l’aeroporto dell’Urbe e la tangenziale sulla via Laurentina un incidente all’altezza di via di Vallerano a Roma est zona Castelverde Villaggio Prenestino chiusa via del Fosso dell’Osa oggi lavori sulla via Prenestina lungo la tratta del tram pertanto la linea 14 segue il percorso del tram 5 e poi se ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati da Simona Cerchiara zona sud dicone code sulla via Appia tra il raccordo di Ciampino la causa lavori e riduzione di carreggiata 3 sul raccordo abbiamo rallentamenti nel tratto Ciampino Casilina In entrambe le carreggiate anche sul Raccordo Anulare i lavori e qualche disagio abbiamo rallentamenti nel tratto di carreggiata interna Colombo Fiumicino lavori sulla via Ardeatina all’altezza del raccordo è sulla via Salaria lavori rallentano iltra l’aeroporto dell’Urbe e la tangenziale sulla via Laurentina un incidente all’altezza di via di Vallerano aest zona Castelverde Villaggio Prenestino chiusa via del Fosso dell’Osa oggi lavori sulla via Prenestina lungo la tratta del tram pertanto la linea 14 segue il percorso del tram 5 e poi se ...

viabilitasdp : 12:42 #A25 Lavori tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Aielli-Celano fino alle 20:41 del 01/08/2022 - VAIstradeanas : 12:29 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ???? #Roma #Lavori - Raccordo Anulare ?Riduzione di carreggiata tra Colombo e Parco dei Medici > interna ?Pruden… - romamobilita : #Roma #viabilità Salaria - traffico rallentato per lavori nel tratto compreso tra Fidene e via dei Prati Fiscali, i… - romamobilita : #Roma #viabilità Appia altezza aeroporto di Ciampino direzione Roma centro, traffico rallentato per lavori -