Tra Serbia e Kosovo lampi di guerra con l’ombra di Putin. Belgrado: “A un passo dal conflitto” (Di lunedì 1 agosto 2022) Alta tensione tra Serbia e Kosovo, con ragioni antiche e nuovi pretesti. “La notte scorsa siamo stati ad un passo di un serio conflitto”. E’ quanto afferma il direttore dell’ufficio del governo serbo per le relazioni con il Kosovo, Petar Petkovic, che accusa il governo di Pristina di aver fomentato “una crisi molto grave” e di agire contro “i serbi che difendono le loro case, il loro diritto a sopravvivere e rimanere in Kosovo e Metohija”, usando il nome usato dalla Serbia. Ieri le autorità del Kosovo avevano chiuso questa sera due valichi di confine con la Serbia per i blocchi stradali messi in atto da dimostranti kosovari di etnia serba per protestare contro nuove leggi approvate dal governo sul divieto di usare documenti di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 agosto 2022) Alta tensione tra, con ragioni antiche e nuovi pretesti. “La notte scorsa siamo stati ad undi un serio”. E’ quanto afferma il direttore dell’ufficio del governo serbo per le relazioni con il, Petar Petkovic, che accusa il governo di Pristina di aver fomentato “una crisi molto grave” e di agire contro “i serbi che difendono le loro case, il loro diritto a sopravvivere e rimanere ine Metohija”, usando il nome usato dalla. Ieri le autorità delavevano chiuso questa sera due valichi di confine con laper i blocchi stradali messi in atto da dimostranti kosovari di etnia serba per protestare contro nuove leggi approvate dal governo sul divieto di usare documenti di ...

