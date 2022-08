Tasso di occupati ai massimi dal 1977, resta la questione giovani (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA – Tasso di occupazione ai massimi dal 1977 a giugno, anche se resta la questione dell’occupazione giovanile. Secondo l’Istat infatti l’occupazione a giugno aumenta (+0,4%, pari a +86mila) per entrambi i sessi, per i dipendenti permanenti e in tutte le classi d’età, con l’eccezione dei 35-49enni tra i quali diminuisce; in calo anche gli autonomi e i dipendenti a termine. Il Tasso di occupazione sale al 60,1% (+0,2 punti). Il lieve calo del numero di persone in cerca di lavoro (-0,2%, pari a -4mila unità rispetto a maggio) si osserva tra le donne e tra chi ha più di 25 anni d’età. Il Tasso di disoccupazione è stabile all’8,1% e sale al 23,1% tra i giovani (+1,7 punti). “Rispetto a giugno 2021 – spiega l’istituto – l’incremento di ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA –di occupazione aidala giugno, anche seladell’occupazionele. Secondo l’Istat infatti l’occupazione a giugno aumenta (+0,4%, pari a +86mila) per entrambi i sessi, per i dipendenti permanenti e in tutte le classi d’età, con l’eccezione dei 35-49enni tra i quali diminuisce; in calo anche gli autonomi e i dipendenti a termine. Ildi occupazione sale al 60,1% (+0,2 punti). Il lieve calo del numero di persone in cerca di lavoro (-0,2%, pari a -4mila unità rispetto a maggio) si osserva tra le donne e tra chi ha più di 25 anni d’età. Ildi disoccupazione è stabile all’8,1% e sale al 23,1% tra i(+1,7 punti). “Rispetto a giugno 2021 – spiega l’istituto – l’incremento di ...

