Tabellone Atp Los Cabos 2022 | Medvedev guida il seeding | forfait Fognini

(Di lunedì 1 agosto 2022) Ilcompleto dell'Atp di Los. Sul cemento messicano torna il numero uno al mondo Daniil, fermo dal torneo di Maiorca dello scorso giugno. Il numero due delè il canadese Felix Auger-Aliassime, mentre Fabioha datodopo la vittoria nel doppio di Umago e quindi non ci saranno italiani attesi al via del torneo. (1)bye (Q) Hijikata vs (WC) Pacheco Mendez Bagnis vs Escobedo Berankis vs (9) Halys (4) Kecmanovic bye Hanfmann vs Thompson Laaksonen vs (Q) Purcell (Q) Uchida vs (6) Nakashima (8) Etcheverry vs Kubler Albot vs (WC) Lopez (Q) Chapell vs Tseng (3) Norrie bye (7) Kokkinakis vs Verdasco (LL) Villanueva vs Johnson (WC) Hernandez vs Millman (2) Auger-Aliassime bye