Strada dei Parchi - Il Consiglio di Stato riporta A24 e A25 nelle mani dellAnas

Ennesimo colpo di scena nella vicenda che vede contrapposti il Governo e il gruppo Toto per le autostrade A24 e A25. Il Consiglio di Stato, infatti, ha annullato una recente sentenza del Tar del Lazio e riportato nelle mani dell'Anas la gestione delle due arterie Stradali, affidate alla società Strada dei Parchi fino alla decisione del governo del 7 luglio scorso di revocare la concessione per gravi inadempienze contrattuali. In particolare, la quinta sezione di Palazzo Spada ha accolto il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio, dai ministeri dell'Economia e delle Infrastrutture e dalla stessa Anas, contro la pronuncia del tribunale amministrativo che, il 12 luglio, ha disposto la sospensione della revoca su istanza del ...

