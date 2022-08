Sparatoria in centro, almeno un morto: aggressore in fuga (Di lunedì 1 agosto 2022) Sparatoria a Pescara in centro, in un bar all'angolo tra via Ravasco e la Strada Parco. Secondo e prime informazioni ci sarebbe una vittima, mentre una seconda persona ferita è stata trasportata in ospedale. L'aggressore... Leggi su europa.today (Di lunedì 1 agosto 2022)a Pescara in, in un bar all'angolo tra via Ravasco e la Strada Parco. Secondo e prime informazioni ci sarebbe una vittima, mentre una seconda persona ferita è stata trasportata in ospedale. L'...

