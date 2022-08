Spaghettongola | tutti i segreti dello chef per degli ottimi spaghetti alle vongole

Leggi su influencertoday

(Di lunedì 1 agosto 2022) Risorse e prodotti che vengono dal nostro mare, da quelle acque in cui navigano i pescherecci che fanno parte di una flotta storica, da anni simbolo della città di Fiumicino: è grazie al sacrificio di chi esce in mare la notte se possiamo vantare un pescato da far invidia. E’ solo grazie al duro lavoro dei pescatori del nostro territorio se sulle nostre tavole e nei nostri ristoranti possiamo gustare buon pesce: d, ai calamari, passando per cozze, orate, gamberi ei prodotti del comparto ittico. Tutto queste preziose risorse, meritano di essere valorizzate e lanasce proprio con questo obiettivo: “Valorizzare i prodotti che provengono dal nostro mare e dalla nostra marineria – spiega Stefano Confrozi, patron dell’evento – questa è la filosofia con cui nasce ...