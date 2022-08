Serie A: Cesc continua la sua carriera da giocatore (e futuro allenatore) al Como in Serie B (Di lunedì 1 agosto 2022) 2022-08-01 06:07:23 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Cesc Fbregas firmerà nelle prossime ore per il Como, squadra italiana di Serie B (Seconda), situata nel lussuoso nord Italia (Lombarda). La firma di Cesc, che arriva con la lettera di libertà, è in preparazione da alcuni giorni e uscirà questa settimana. Essere per due stagioni… ma con un progetto per il futuro. L’abbiamo detto in MARK. Il giocatore non desiderava tanto un progetto di alto livello, quanto piuttosto un progetto di medio-lungo termine che chiudesse con grazia la sua fortunata carriera da giocatore (quasi 900 partite e 19 anni da professionista dal 2003 all’Arsenal) e che offrisse Cesc l’opportunità di prendi la ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 1 agosto 2022) 2022-08-01 06:07:23 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:Fbregas firmerà nelle prossime ore per il, squadra italiana diB (Seconda), situata nel lussuoso nord Italia (Lombarda). La firma di, che arriva con la lettera di libertà, è in preparazione da alcuni giorni e uscirà questa settimana. Essere per due stagioni… ma con un progetto per il. L’abbiamo detto in MARK. Ilnon desiderava tanto un progetto di alto livello, quanto piuttosto un progetto di medio-lungo termine che chiudesse con grazia la sua fortunatada(quasi 900 partite e 19 anni da professionista dal 2003 all’Arsenal) e che offrissel’opportunità di prendi la ...

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: L'attesa è finita. Como show: Cesc Fabregas veste la maglia biancoblù - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: L'attesa è finita. Como show: Cesc Fabregas veste la maglia biancoblù - eIiafcim : RT @tripletemainb: Quando al Monza un giocatore così? PORTACI IN SERIE A CESC - kekkajumped : RT @tripletemainb: Quando al Monza un giocatore così? PORTACI IN SERIE A CESC - tripletemainb : Quando al Monza un giocatore così? PORTACI IN SERIE A CESC -