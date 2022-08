Roma, Sky: “Aggiornamenti importanti sul mercato Giallorosso” (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma mercato- La Roma continua il suo ritiro in tournèe Israeliana, gli uomini di Mourinho hanno svolto lavoro forzato dopo la giornata di riposo concessa ieri. I Giallorossi hanno battuto sabato sera a Tel Aviv il Tottenham per 0-1, assist di Dybala sulla rete di Ibañez. Tiago Pinto, il D.S sportivo della Roma è molto attento sul nodo da slegare riguardo il calciomercato. I Giallorossi sono una delle squadre più attive sul mercato in entrata, visto la richiesta di Mourinho di pumtare sull’esperienza. E, infatti dopo l’acquisto di Matic e Dybala, i Capitolini sono vicinissimi a Georginio Wijnaldum in uscita dal Psg. Infatti, l’Olandese è ad un passo dalla Roma. Oggi, il club Giallorosso e il Paris Saint-Germain saranno ancora in contatto per chiudere ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 1 agosto 2022)- Lacontinua il suo ritiro in tournèe Israeliana, gli uomini di Mourinho hanno svolto lavoro forzato dopo la giornata di riposo concessa ieri. I Giallorossi hanno battuto sabato sera a Tel Aviv il Tottenham per 0-1, assist di Dybala sulla rete di Ibañez. Tiago Pinto, il D.S sportivo dellaè molto attento sul nodo da slegare riguardo il calcio. I Giallorossi sono una delle squadre più attive sulin entrata, visto la richiesta di Mourinho di pumtare sull’esperienza. E, infatti dopo l’acquisto di Matic e Dybala, i Capitolini sono vicinissimi a Georginio Wijnaldum in uscita dal Psg. Infatti, l’Olandese è ad un passo dalla. Oggi, il clube il Paris Saint-Germain saranno ancora in contatto per chiudere ...

