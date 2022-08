Roma | CdS | “Wijnaldum sarà a breve nella capitale”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 1 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS, lanon è veramente doma sul mercato e aspetta l’arrivo del centrocampista olandese del Psg, un colpo da 90. “Giniaspetta soltanto il via libera del Psg per prendere un volo e sbarcare. Il giocatore già da ieri ha le valigie pronte e aspetta di poter finalmente lasciare Parigi e accasarsi alla corte di Mourinho. L’ex Liverpool in questi ultimi dieci giorni ha mandato tanti segnali social ai due club e ai tifosi, per spingere sulla trattativa e certificare la sua volontà di vestire la maglia giallorossa”. “ha anche deciso di togliersi qualche bonus facile per facilitare l’operazione, ormai in via di definizione. Tanto chee Psg contano di chiudere l’affare già oggi, con la possibilità di ...