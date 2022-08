(Di lunedì 1 agosto 2022) Stanotte una pagina di storia è stata scritta. Un grande evento è passato agli archivi. Stanotte si è tenuto l’ultimo incontro del settantatreenne “The Nature Boy” Ric. Nel tag team match che lo ha visto affiancato ad Andrade “El Idolo” contro il duo Jeff Jarrett–Jay lethal, il sedici volte campione del mondo non si è risparmiato affatto. Diversi colpi duri, ed addirittura un “blade job”, hanno fatto temere per ladinel suo post-match. Ricsta bene Come ci ha informati Pwinsider, due dottori erano pronti ad accogliere Ricnel backstage dopo il match. Nonostante la copiosità del sangue perso e diversi “bump” subiti nel corso della contesa, “Naitch” è stato medicato ed è stato riportato che “sta bene”. Anzi, proprio durante il suo discorso di addio a fine ...

Zona_Wrestling : Report sulle condizioni di salute di Ric Flair - WilmaAlbertino : RT @lindipende: ?? L’Agenzia italiana del farmaco (#AIFA) ha pubblicato il dodicesimo rapporto sulle reazioni avverse ai vaccini anti-Covid1… - ArmandoTorregg1 : @AlessiaMorani Guardi report sulle lobby del gas sulle commistioni tra Germagna e Putin e scoprirà i veri putinisti !!!!! - ArmandoTorregg1 : @claudiocerasa @ilfoglio_it Si guardi la puntata di report sulle lobby del gas e scopra i veri putiniani ..... - wadakashiho : RT @uaworldit: ???In questo episodio ci chiediamo se la ???? stia commettendo un genocidio in ????. Il nostro ospite - Christopher Atwood, è ric… -

Liberoquotidiano.it

È quanto emerge dalLa liquidità accumulata come riserva per fronteggiare l'inflazione, ...la pandemia dal nostro osservatorio denunciavamo come l'impatto fosse asimmetrico non solo...A tracciare il quadro economico è ilcongiunturale sul secondo trimestre realizzato dal ...aree geografiche gli aumenti più marcati di fatturato e ordini riguardano il mercato domestico e ... Silvio Berlusconi, la rivincita: spunta un report su Carfagna e Gelmini... Report Tornei – C'è 'LittlDevil78 in testa al MicroMillions Main Event. Intanto '4hjsimpson9' ha superato '19Patatone64' e si è preso il SHR.Panoramica Mercato di Bruno Nappini riguardo: DAX. Leggi la Panoramica di Mercato di Bruno Nappini su Investing.com.