Renzi “Con proposta nuove tasse Letta fa vincere Meloni”

(Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Se la sinistra avesse davvero voglia diqueste elezioni incalzerebbee Salvini sulla competenza, sulla credibilità, sulla coerenza, sulle, sull'energia. Invece, la sinistra sembra voler perdere: imbarca le idee più disparate. E ieri Enricoha aperto la campagna elettorale proponendo una nuova tassa, stavolta la tassa di successione”. Così il leader di Italia Viva Matteonella enews. “Nella mia esperienza di leader di governo – aggiunge – ho fatto di tutto perchè il Pd smettesse di essere il partito delle(ultimo aumento delle, l'Iva nell'ottobre 2013, col Governo, per l'appunto). Lo scontro tra noi e il Pd oggi sta nelle idee, non sui seggi. Se dici di voler combattere la destra e ...

... a sinistra invece restano più profonde le fratture tra le forze di sinistra che sperano ancora in un rientro dei 5S e l'area moderata di Calenda,sullo sfondo. Cominciamo dalla destra....Letta chiude al M5S: 'No alleanzechi ha fatto cadere Draghi'. E apre ae Calenda Elezioni, Tommasi: 'Concetti un po' zemaniani' 'Dobbiamo mettere da parte la paura, esponendo il proprio ...ROMA (ITALPRESS) - "Se la sinistra avesse davvero voglia di vincere queste elezioni incalzerebbe Meloni e Salvini sulla competenza, sulla credibilità, sul ...