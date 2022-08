Asgard_Hydra : Ps4 al capolinea: stop alla produzione della console | Wired Italia - ItaliaStartUp_ : Ps4 al capolinea: stop alla produzione della console - andreastoolbox : #Ps4 al capolinea: stop alla produzione della console -

Wired Italia

è arrivata ufficialmente al: la gloriosa console di recente avvicendata da Ps5 non è più in produzione e Sony ha dichiarato che non diffonderà più i dati di vendita che dunque ...... ma nell'ultimo giorno circa si è diffusa la notizia che il gioco è già al, con Ubisoft ... Roller Champions è disponibile su, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Ps4 al capolinea: stop alla produzione della console Nel suo ultimo report finanziario, Sony ha dichiarato che d'ora in avanti non aggiornerà più il totale delle vendite di PS4.Sony ha già parlato della sua strategia per riaccendere l'interesse dei giocatori poco attivi sia su PS4 che su PS5.