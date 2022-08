“Non esiste più”. L'ultimo siluro di Cacciari alla sinistra (Di lunedì 1 agosto 2022) Massimo Cacciari a tutto tondo sulle elezioni del 25 settembre. L'ex sindaco di Venezia è stato intervistato da Repubblica e ha dato alcuni consigli al centrodestra in vista dell'appuntamento elettorale: “La destra ce la farà se riuscirà a non esplicitare davvero il candidato leader per Palazzo Chigi e se saprà silenziare gli aspetti più demagogici e straccioni di Matteo Salvini, offrendo nel contempo ricette di ‘destra sociale', ben lontane da Fratelli d'Italia. Ma è su questo terreno che può entrare in concorrenza anche con settori dell'elettorato del Pd. Giorgia Meloni si sta muovendo con intelligenza, e da qui al voto farà di tutto per essere credibile agli occhi dell'establishment e dell'Europa, distinguendosi nettamente da Salvini. Allo stesso tempo sa benissimo che non le basta un mese per accreditarsi. La destra è pericolosa? Macché”. Cosa deve fare la ... Leggi su iltempo (Di lunedì 1 agosto 2022) Massimoa tutto tondo sulle elezioni del 25 settembre. L'ex sindaco di Venezia è stato intervistato da Repubblica e ha dato alcuni consigli al centrodestra in vista dell'appuntamento elettorale: “La destra ce la farà se riuscirà a non esplicitare davvero il candidato leader per Palazzo Chigi e se saprà silenziare gli aspetti più demagogici e straccioni di Matteo Salvini, offrendo nel contempo ricette di ‘destra sociale', ben lontane da Fratelli d'Italia. Ma è su questo terreno che può entrare in concorrenza anche con settori dell'elettorato del Pd. Giorgia Meloni si sta muovendo con intelligenza, e da qui al voto farà di tutto per essere credibile agli occhi dell'establishment e dell'Europa, distinguendosi nettamente da Salvini. Allo stesso tempo sa benissimo che non le basta un mese per accreditarsi. La destra è pericolosa? Macché”. Cosa deve fare la ...

