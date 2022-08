“Nocciola d’Irpinia IGP”, parere favorevole della regione Campania (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa regione Campania ha espresso parere favorevole alla richiesta di riconoscimento della “Nocciola d’Irpinia IGP” presentata ad inizio anno dal comitato promotore. “Un momento importante, dopo quasi quattro anni di lavoro tra incontri e coinvolgimento dei diversi attori della filiera – afferma Antonio Capone presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Avellino – Il passaggio successivo, per il completamento dell’iter, sarà la disamina e quindi, il parere, prima del MIPAF – ministero politiche agricole e forestali e poi, del parlamento Europeo”. “Avere un riconoscimento cosi importante – sottolinea Capone – significa diversificare, attribuendo un marchio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLaha espressoalla richiesta di riconoscimentoIGP” presentata ad inizio anno dal comitato promotore. “Un momento importante, dopo quasi quattro anni di lavoro tra incontri e coinvolgimento dei diversi attorifiliera – afferma Antonio Capone presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori ForestaliProvincia di Avellino – Il passaggio successivo, per il completamento dell’iter, sarà la disamina e quindi, il, prima del MIPAF – ministero politiche agricole e forestali e poi, del parlamento Europeo”. “Avere un riconoscimento cosi importante – sottolinea Capone – significa diversificare, attribuendo un marchio ...

