Mercato auto italia | un luglio stabile Immatricolazioni a meno 0 | 8 per cento

(Di lunedì 1 agosto 2022) Contrariamente alla temperature proibitive,ha regalato un pò di respiro aldell’no. Il mese scorso, infatti, le nuovesono state sostanzialmente stabili rispetto allo stesso mese del 2021: 109.580, ovvero solo lo 0,8% in. E quel “solo”, nondi, riassume tutta la difficoltà di un periodo complicato, visto che siamo al tredicesimo mese consecutivo in rosso e che, se dovessimo confontare i numeri con quelli dell’ultimopre-pandemia (2019), il passivo salirebbe al -28,5%. Il bilancio cumulativo da gennaio afa registrare una contrazione complessiva del 20,3% (793.856). Rispetto ai primi sette mesi del 2021, dunque, si è persa un’su cinque. Un pò peggio, ...

gigibeltrame : Mercato auto Italia 2022, il mese di luglio contiene le perdite e chiude con un -0,8% #digilosofia… - dottprezioso : RT @motus_e: Questo mese sono state immatricolate 8.670 auto #BEV e #PHEV. Questo perché? Leggi l'analisi di mercato completa e scopri di p… - TelevideoRai101 : Mercato auto, si riduce la flessione - motus_e : La preoccupazione che gli incentivi finissero in un tempo troppo limitato ha portato i decisori ad introdurre dei v… - motus_e : Questo mese sono state immatricolate 8.670 auto #BEV e #PHEV. Questo perché? Leggi l'analisi di mercato completa e… -

18.52, si riduce la flessione Frena il calo deldell'a luglio: le immatricolazioni sono diminuite dello 0,85% rispetto allo stesso mese del 2021, a quota 109.580. Lo rende noto il ......anche per l'esaurimento degli incentivi destinati ai veicoli che rappresentano il cuore del. A luglio, il gruppo Stellantis ha immatricolato 38.698, il 3,2% in meno rispetto a un anno fa. ...Le cifre sembrano indicare una stabilizzazione, anche se nei primi sette mesi la flessione è del 20,3%: "Effetto incentivi modesto e ...Lo scorso mese si sono contate 934 unità in meno rispetto a un anno fa. Nel cumulato, tuttavia, la flessione è del 20,3% (mancano all'appello 201.749 auto) ...