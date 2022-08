L’Inter non vuole cedere Dumfries: richiesta alta per l’olandese (Di lunedì 1 agosto 2022) L’Inter non vuole perdere Denzel Dumfries Potrebbe essere questa la rosa delL’Inter in vista della prossima stagione. Il mercato del club nerazzurro si può considerare chiuso, salvo offerte davvero irrinunciabili che arriverano da qui a fine sessione. Uno dei giocatori che potrebbe andare via, secondo gazzetta.it, è Denzel Dumfries per il quale il club di Viale della Liberazione ora chiede 50 milioni di euro. “Più passa il tempo, più la cessione di un big sarebbe dura da mandare giù. Ecco perché L’Inter non vuole scendere a compromessi e spara alto, con una richiesta se possibile superiore alla cifra stimata qualche settimana fa: per meno di 50 milioni Dumfries viene ritenuto incedibile e Simone Inzaghi è stato rassicurato ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 1 agosto 2022)nonperdere DenzelPotrebbe essere questa la rosa delin vista della prossima stagione. Il mercato del club nerazzurro si può considerare chiuso, salvo offerte davvero irrinunciabili che arriverano da qui a fine sessione. Uno dei giocatori che potrebbe andare via, secondo gazzetta.it, è Denzelper il quale il club di Viale della Liberazione ora chiede 50 milioni di euro. “Più passa il tempo, più la cessione di un big sarebbe dura da mandare giù. Ecco perchénonscendere a compromessi e spara alto, con unase possibile superiore alla cifra stimata qualche settimana fa: per meno di 50 milioniviene ritenuto incedibile e Simone Inzaghi è stato rassicurato ...

