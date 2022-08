L’estate degli Squali

Leggi su panorama

(Di lunedì 1 agosto 2022) Nello Stato di New York, il governatore ha appena annunciato ulteriori pattuglie di sorveglianza, anche con droni o elicotteri vista la presenza. Sulle spiagge turistiche di Long Island, la stampa ha già segnalato diversi attacchi di squalo: lo squalo bianco non è necessariamente responsabile perché diverse altre specie si stanno evolvendo nella regione, in particolare glitigre e glitoro a loro volto molto pericolosi. Secondo Gavin Naylor, direttore di un programma di ricerca suglipresso l'Università della Florida, questa situazione è legata alla maggiore presenza di alcuni pesci che attirano i predatori, forse a causa delle correnti calde. Quasi 300 grandibianchi sono stati etichettati nel corsoanni e circa 10 di ...