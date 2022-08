La tassa di cittadinanza (Di lunedì 1 agosto 2022) Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha rilanciato la sua proposta di aumentare la tassa sull'eredità, colpendo i più ricchi per finanziare un gruzzoletto da 10mila euro da fornire ai diciottenni Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 agosto 2022) Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha rilanciato la sua proposta di aumentare lasull'eredità, colpendo i più ricchi per finanziare un gruzzoletto da 10mila euro da fornire ai diciottenni

iamciccioamc : @pary1977 @SalamidaFabio Per farti capire, con 12miliardi di tassa di successione a luxottica, ci finanzi il reddit… - SoniaLaVera : RT @ilgiornale: #Letta rilancia la #Dote18 per sostenere il futuro dei giovani, con un 'gruzzoletto' da 10mila euro, ma è polemica per la s… - ilgiornale : #Letta rilancia la #Dote18 per sostenere il futuro dei giovani, con un 'gruzzoletto' da 10mila euro, ma è polemica… - aconfal : RT @ilgiornale: Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha rilanciato la sua proposta di aumentare la tassa sull'eredità, colpendo i più ricchi… - PaoloCaminiti1 : La tassa di cittadinanza -