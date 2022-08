Koulibaly è tornato a Napoli | dove è stato beccato

(Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo aver disputato l’amichevole in Italia contro l’Udinese con il suo Chelsea,torna a. Nonostante il suo recentissimo passaggio al club londinese, il centrale senegalese non ha perso occasione per fare ritorno in città. Nella giornata di ieri, 31 luglio, l’ex numero 26 azzurro èimmortalato a pranzo alla Terrazza Flegrea. In una bellissima giornata di sole e con l’imminente inizio del campionato inglese,ne ha approfittato per ricaricare le pile in vista della prossima stagione. La Premier del Chelsea inizierà subito con un match molto difficile, perché i Blues di KK saranno ospiti dell’Everton al Goodison Park. FOTO: Getty – KalidouDunque, dopo esserceduto dalal Chelsea per ...

