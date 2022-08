Juve | infortunio McKennie | comunicati i tempi di recupero

MarcelloChirico : Dopo infortunio a #Pogba la #Juventus corre ai ripari: contattata la @OfficialSSLazio per #MilinkovicSavic . Propos… - ZonaBianconeri : RT @MCalcioNews: Juventus, Pogba ha deciso: ecco quando rientrerà dall'infortunio - MCalcioNews : Juventus, Pogba ha deciso: ecco quando rientrerà dall'infortunio - ZonaBianconeri : RT @Sportitalia_it: ?Cambiano le strategie in casa #bianconera dopo l’infortunio del #francese ?? pronto l’assalto ad un big di #SerieA #… - sportli26181512 : De Agostini: 'Infortunio Pogba una tegola, Di Maria top. Bremer ottimo colpo' -

La Juventus ha fatto chiarezza sulle condizioni di Weston McKennie : il centrocampista bianconero, che si è infortunato in allenamento alla vigilia dell'ultima amichevole negli Stati Uniti contro il ...... che quindi al momento, nel suo complesso e complice anche l'di Pogba, non si è ... con la scadenza del contratto di Sandro, nel caso in cui Cambiaso non esplodesse lasi vedrebbe ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Juventus, il comunicato sulle condizioni di Weston McKennie: infortunio alla spalla sinistra, tre settimane di lavoro differenziato ...