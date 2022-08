Il gossip terribile sul tradimento di William (e le sue preferenze sessuali) (Di lunedì 1 agosto 2022) Il tradimento di William nei confronti di Kate sarebbe un vero e proprio terremoto per la monarchia britannica, che si basa sulla solidità della coppia regnante. Proprio per questo motivo, qualsiasi accenno all’eventualità di un tradimento all’interno della futura coppia reale formata dai Duchi di Cambridge ha sempre fatto moltissima gola agli appassionati di gossip L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 1 agosto 2022) Ildinei confronti di Kate sarebbe un vero e proprio terremoto per la monarchia britannica, che si basa sulla solidità della coppia regnante. Proprio per questo motivo, qualsiasi accenno all’eventualità di unall’interno della futura coppia reale formata dai Duchi di Cambridge ha sempre fatto moltissima gola agli appassionati diL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

AryelLuce : RT @Parisi58Parisi: Proprio amato non direi, visto che è sempre stato sfacciatamente dalla parte del sistema...vergognoso. - Parisi58Parisi : Proprio amato non direi, visto che è sempre stato sfacciatamente dalla parte del sistema...vergognoso. - ibis787 : AMATO CONDUTTORE?????????????? - melo_wiseman : L'articolo sotto in verità narra del fatto che il conduttore andrà in ferie un mese. Mi chiedo se una cosa così sia… - SaCe86 : Giuseppe Brindisi, la terribile notizia in diretta Tv: 'Addio all’amato conduttore' -