I migliori prodotti anti macchie per l'estate 2022 (Di lunedì 1 agosto 2022) Le macchie scure sul viso e sul corpo sono i segni tangibili lasciati dallo scorrere del tempo e dall'aggressività dei raggi solari. Per questo, proteggere la pelle, soprattutto in estate ma anche durante il resto dell'anno, diventa una regola imprescindibile. L'invecchiamento cutaneo si manifesta proprio attraverso le cosiddette macchie dell'età e sono caratterizzate da una maggiore concentrazione di pigmentazione. Alcuni fattori esterni possono accelerare questo processo, come i raggi dannosi del sole. Tra i diversi tipi di macchie della pelle ci sono anche quelle solari, chiamate anche lentigo solari: hanno solitamente forme irregolari e un colore che va dal rossastro al marrone scuro. Compaiono soprattutto: sul volto sulle spalle sulle mani sul decolletè insomma su tutte quelle zone che sono state maggiormente esposte ai raggi ...

