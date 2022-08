Haller: «Non vedo l’ora di giocare davanti al muro giallo» (Di lunedì 1 agosto 2022) Sebastian Haller parla ai tifosi del Borussia Dortmund: «Non vedo l’ora di giocare di nuovo davanti al nostro muro giallo» Sebastian Haller, che dovrà iniziare la chemioterapia per curare il suo tumore ai testicoli, ha parlato ai tifosi del Borussia Dortmund. Di seguito le sue parole. «Ciao tifosi del Borussia Dortmund. Come sapete, purtroppo non posso essere con voi oggi. Grazie per il vostro supporto, non vedo l’ora di giocare di nuovo davanti al nostro muro giallo. Auguro a tutti un ottimo inizio di stagione, guarderò le nostre partite». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Sebastianparla ai tifosi del Borussia Dortmund: «Nondidi nuovoal nostro» Sebastian, che dovrà iniziare la chemioterapia per curare il suo tumore ai testicoli, ha parlato ai tifosi del Borussia Dortmund. Di seguito le sue parole. «Ciao tifosi del Borussia Dortmund. Come sapete, purtroppo non posso essere con voi oggi. Grazie per il vostro supporto, nondidi nuovoal nostro. Auguro a tutti un ottimo inizio di stagione, guarderò le nostre partite». L'articolo proviene da Calcio News 24.

