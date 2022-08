Fondi europei 2021-2027 per le aree interne, c’è anche il comune di Corleone e Prizzi (Di lunedì 1 agosto 2022) La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera a quattro nuove aree interne proposte dalla Regione Siciliana nell’ambito della programmazione dei Fondi europei 2021-2027. Tra i comuni elencati rientrano quelli di Corleone e Prizzi. La decisione è arrivata dopo il parere del Comitato tecnico per le aree interne (Ctai), presieduto dal consigliere del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Domenico Gambacorta, che ha approvato tutti e quattro i raggruppamenti di Comuni candidati dal governo Musumeci. Si tratta delle aree interne di Corleone, Bronte, Troina e Mussomeli, che coinvolgono complessivamente cinquantadue centri siciliani. Il Comitato ha proposto di ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 1 agosto 2022) La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera a quattro nuoveproposte dalla Regione Siciliana nell’ambito della programmazione dei. Tra i comuni elencati rientrano quelli di. La decisione è arrivata dopo il parere del Comitato tecnico per le(Ctai), presieduto dal consigliere del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Domenico Gambacorta, che ha approvato tutti e quattro i raggruppamenti di Comuni candidati dal governo Musumeci. Si tratta delledi, Bronte, Troina e Mussomeli, che coinvolgono complessivamente cinquantadue centri siciliani. Il Comitato ha proposto di ...

SimoPillon : ?? La protervia dei burocrati Europei non conosce limiti. Ora pretendono che l'Ungheria attui le politiche LGBT prim… - HSQMYP : RT @petergomezblog: #staseraitalia per dovere di cronaca questo è il video in cui @matteorenzi nel luglio del 2017 dice che secondo lui è g… - Cazzaccimiei1 : @LengoCotto @PoveroPandemico @Peter_Italy E indebitarsi con fondi europei che sono usura nel pieno senso per farlo. La voglia di crescere. - felixit76 : RT @petergomezblog: #staseraitalia per dovere di cronaca questo è il video in cui @matteorenzi nel luglio del 2017 dice che secondo lui è g… - erretti42 : RT @petergomezblog: #staseraitalia per dovere di cronaca questo è il video in cui @matteorenzi nel luglio del 2017 dice che secondo lui è g… -