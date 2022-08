Europeo femminile: i complimenti della Regina all’Inghilterra (Di lunedì 1 agosto 2022) La Regina Elisabetta fa i complimenti all’Inghilterra, che ha vinto l’Europeo femminile: «Un’ispirazione per le donne» L’Inghilterra ha vinto l’Europeo femminile battendo la Germania in finale nello stadio di Wembley. Tra i complimenti alle Leonesse, sono arrivati anche quelli della Regina Elisabetta II. Di seguito le sue parole. «Questa vittoria è un’ispirazione per le donne e le generazioni future. Il vostro successo va ben oltre il trofeo che meritavate così tanto. Tutte voi avete dato l’esempio che ispirerà le ragazze e le donne di oggi e le generazioni future. Spero che sarete orgogliose dell’impatto che avete avuto sul vostro sport, come del risultato ottenuto oggi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) LaElisabetta fa i, che ha vinto l’: «Un’ispirazione per le donne» L’Inghilterra ha vinto l’battendo la Germania in finale nello stadio di Wembley. Tra ialle Leonesse, sono arrivati anche quelliElisabetta II. Di seguito le sue parole. «Questa vittoria è un’ispirazione per le donne e le generazioni future. Il vostro successo va ben oltre il trofeo che meritavate così tanto. Tutte voi avete dato l’esempio che ispirerà le ragazze e le donne di oggi e le generazioni future. Spero che sarete orgogliose dell’impatto che avete avuto sul vostro sport, come del risultato ottenuto oggi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

dgio_miy : RT @toMMilanello: Wembley. Oltre 87.000 spettatori. ?? Record assoluto per una finale di un Europeo. Non di un Europeo femminile. Di un Eu… - jogyan_ : RT @toMMilanello: Wembley. Oltre 87.000 spettatori. ?? Record assoluto per una finale di un Europeo. Non di un Europeo femminile. Di un Eu… - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv di ???????????????????? di domenica 31 luglio Tutti i dati di #InghilterraGermania dell'Europeo femminile, se… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? Femminile: Inghilterra Campione d'Europa, battuta 2-1 la Germania a Wembley Davanti ad una cornice di pubblico splend… - luvi__ca : RT @toMMilanello: Wembley. Oltre 87.000 spettatori. ?? Record assoluto per una finale di un Europeo. Non di un Europeo femminile. Di un Eu… -