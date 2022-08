**Elezioni: Letta, '18/9 iniziativa con sindaci, con voi in ultima settimana decisiva'** (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Il 18 settembre ci sarà una chiamata a raccolta di tutti i nostri amministratori, per entrare nell'ultima settimana di campagna elettorale, quella in cui si decide tutto, e vogliamo farlo guidati da voi sindaci". Così Enrico Letta all'incontro con i sindaci Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Il 18 settembre ci sarà una chiamata a raccolta di tutti i nostri amministratori, per entrare nell'di campagna elettorale, quella in cui si decide tutto, e vogliamo farlo guidati da voi". Così Enricoall'incontro con iPd.

