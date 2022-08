Discoteca dei vip, 'fatture false' Due degli indagati sono aretini - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 1 agosto 2022) Una Discoteca: scoppia nuovo caso Uso o emissione di fatture false per un totale di 450mila euro nell'ambito della gestione del noto locale "Pinetà" di Milano Marittima, sul litorale ravennate. È l'... Leggi su lanazione (Di lunedì 1 agosto 2022) Una: scoppia nuovo caso Uso o emissione diper un totale di 450mila euro nell'ambito della gestione del noto locale "Pinetà" di Milano Marittima, sul litorale ravennate. È l'...

Antonio13869142 : @Giggi711 @PaolaDeBiasi10 @alessiomagno1 Non fate gli eroi dei miei stivali. Tuo figlio è ancora minorenne, se sta… - daria_meinardi : Investite alla 6.40, 15 e 17 anni, dopo una notte in discoteca, vittime di furto. Non dormire, ballare, la musica… - gadmeischia : Siamo entrati nel mese che probabilmente risulta il più impegnativo per i Carabinieri della compagnia di Ischia che… - ansiettamar : @_valegenni Perché se vanno in discoteca sicuramente lì ci sarà da bere. Non dico sia sicuro al 100% ma c’è una pro… - Nazione_Arezzo : Discoteca dei vip, 'fatture false' Due degli indagati sono aretini -