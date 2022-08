CYBERCRIMINALI E EMAIL CONTRASSEGNATE COME SICURE | I TRUCCHI PER CONVINCERVI

Leggi su analisideirischinformatici

(Di lunedì 1 agosto 2022) Quando i truffatori inviano e-mail di phishing o allegati dannosi utilizzano tutta una serie diper convincere l’utente a fare click su un link o ad aprire un file. Uno di questiconsiste nell’aggiungere diversi tipi di marchi, loghi, frasi o contrassegni che indicano che il link o il file allegato è affidabile. Per quanto possa sembrare una sciocchezza, questo approccio funziona. Una persona esperta nel campo dellazza informatica potrebbe non cascarci, ma i dipendenti meno esperti a livello informatico potrebbero cadere nel tranello. Per questo motivo, consigliamo agli IT security manager di fornire ai loro colleghi una breve panoramica sugli stratagemmi più elementari utilizzati dei. Che aspetto hanno i marchi “verificati”? Naturalmente non esiste un unico tipo: ogni ...