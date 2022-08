Choc a Pescara – Killer spara davanti a un bar: un morto e un ferito grave. Il sindaco: “Un fatto angosciante” (Di lunedì 1 agosto 2022) Probabilmente un regolamento di conti, un’esecuzione ‘in grande stile, di quelle che ormai siamo abituati a leggere sulle cronache cittadine di grandi città come Napoli, Roma o Milano. Ma che un fatto del genere sia accaduto a Pescara lascia in primis gli stessi abitanti sbigottiti. Intendiamoci, non che in questa storica città portuale abruzzese, la criminalità (trainata dalla folta presenza di etnie rom stanziali), sia esente dalle cronache, ma qui di feroci esecuzioni non c’è memoria. Agguato a Pescara: un Killer spara contro due uomini fermi all’esterno di un bar. Uno è morto l’altro è grave Forse è anche per questo il Killer con in testa un casco, che stasera intorno alle 20, ha potuto muoversi con la massima freddezza e ‘tranquillità’, aprendo il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 agosto 2022) Probabilmente un regolamento di conti, un’esecuzione ‘in grande stile, di quelle che ormai siamo abituati a leggere sulle cronache cittadine di grandi città come Napoli, Roma o Milano. Ma che undel genere sia accaduto alascia in primis gli stessi abitanti sbigottiti. Intendiamoci, non che in questa storica città portuale abruzzese, la criminalità (trainata dalla folta presenza di etnie rom stanziali), sia esente dalle cronache, ma qui di feroci esecuzioni non c’è memoria. Agguato a: uncontro due uomini fermi all’esterno di un bar. Uno èl’altro èForse è anche per questo ilcon in testa un casco, che stasera intorno alle 20, ha potuto muoversi con la massima freddezza e ‘tranquillità’, aprendo il ...

