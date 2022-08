Calciomercato Roma, Wijnaldum pronto per le visite mediche, è fatta! (Di lunedì 1 agosto 2022) Georginio Wijnaldum chiude le ostilità rinunciando a 2 milioni di stipendio, ora si aspetta solo l’arrivo in Italia per le visite mediche PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una telenovela che sta per chiudersi da quanto riportato dal Corriere dello Sport, Georginio Wijnaldum sarà un giocatore della Roma già entro questa settimana e a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 1 agosto 2022) Georginiochiude le ostilità rinunciando a 2 milioni di stipendio, ora si aspetta solo l’arrivo in Italia per lePER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una telenovela che sta per chiudersi da quanto riportato dal Corriere dello Sport, Georginiosarà un giocatore dellagià entro questa settimana e a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, manca ancora l'intesa con il #PSG per #Wijnaldum: oggi può essere la giornata decisiva - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma continua a spingere col @PSG_inside per arrivare a #Wijnaldum: la situazione ???? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma: oggi nuovo contatto con il @PSG_inside per #Wijnaldum. Si cercherà un com… - forzaroma : Roma, è partita la clessidra per #Wijnaldum: accordo totale e sbarco vicino #ASRoma - asromaliveit1 : ?? La #Roma ha raggiunto l'accordo con #Belotti che dovrebbe firmare un quadriennale. C'è bisogno di cedere e… -