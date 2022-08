Briatore: “Pizza migliore costa 6 euro? Io gioco in un altro campionato” (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – ”La migliore Pizza di Italia costa 6 euro? Mi fa piacere ma noi giochiamo in un altro campionato. Io non ho pizzerie con i tovagliolini di carta ma ho ristoranti di lusso”. Così Flavio Briatore commenta con l’Adnkronos la top 50 delle pizze più buone di Italia che vede in vetta alla classifica ‘I Masianelli’ di Caserta, dove una Pizza margherita costa 6 euro. Niente a che vedere con la piazza al Pata Negra di Briatore che costa 65: “Se mi avessero incluso nella categorie ‘pizzerie’ sarei molto inca.. – sottolinea l’imprenditore – Mi sarai fatto depennare. Noi non c’entriamo niente con le pizzerie, noi siamo ‘Crazy Pizza’, l’unico brand italiano di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – ”Ladi Italia? Mi fa piacere ma noi giochiamo in un. Io non ho pizzerie con i tovagliolini di carta ma ho ristoranti di lusso”. Così Flaviocommenta con l’Adnkronos la top 50 delle pizze più buone di Italia che vede in vetta alla classifica ‘I Masianelli’ di Caserta, dove unamargherita. Niente a che vedere con la piazza al Pata Negra diche65: “Se mi avessero incluso nella categorie ‘pizzerie’ sarei molto inca.. – sottolinea l’imprenditore – Mi sarai fatto depennare. Noi non c’entriamo niente con le pizzerie, noi siamo ‘Crazy’, l’unico brand italiano di ...

