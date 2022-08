Avellino, due persone denunciate per gestione di rifiuti non autorizzata (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Due persone sono state denunciate dai Carabinieri della Stazione di Quindici per “Immissione nell’aria di fumi” e “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”. Si tratta di un uomo e una donna che, nell’attuale periodo di divieto assoluto, avrebbero intenzionalmente appiccato il fuoco per lo smaltimento di residui vegetali derivanti dalla pulizia di un fondo agricolo ubicato nel territorio del comune di Quindici. Tale condotta, oltre ad essere pericolosa, provoca un evidente senso di fastidio e molestie alle persone per la concentrazione di fumo nell’aria. Alla luce degli elementi raccolti dai Carabinieri, la coppia è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. I servizi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Duesono statedai Carabinieri della Stazione di Quindici per “Immissione nell’aria di fumi” e “Attività didinon”. Si tratta di un uomo e una donna che, nell’attuale periodo di divieto assoluto, avrebbero intenzionalmente appiccato il fuoco per lo smaltimento di residui vegetali derivanti dalla pulizia di un fondo agricolo ubicato nel territorio del comune di Quindici. Tale condotta, oltre ad essere pericolosa, provoca un evidente senso di fastidio e molestie alleper la concentrazione di fumo nell’aria. Alla luce degli elementi raccolti dai Carabinieri, la coppia è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di. I servizi ...

