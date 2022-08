Allarme Juve, il centrocampo è da inventare (Di lunedì 1 agosto 2022) TORINO - In principio è stato Pogba , ora Szczesny e McKennie : la Juve perde i pezzi. La tournée negli Stati Uniti si conclude nel peggiore dei modi e il riferimento non è esclusivamente alla ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 1 agosto 2022) TORINO - In principio è stato Pogba , ora Szczesny e McKennie : laperde i pezzi. La tournée negli Stati Uniti si conclude nel peggiore dei modi e il riferimento non è esclusivamente alla ...

Juventus, allarme rosso dopo ko col Real: tutte le paure dei tifosi ... non c'è gioco e non si va a tirare in porta, tanti soldi per Vlahovic un Flop" e ancora: "Come fa una dirigenza SERIA e competente a non capire che Di Maria è andato alla Juve solo per svernare un ... Virgilio Sport Allarme Juve, il centrocampo è da inventare Dopo Pogba, preoccupa un altro infortunio pesante: spalla lussata per McKennie che starà fuori almeno un mese. Uomini contati verso il campionato ... Inter, Chelsea su Casadei: è allarme, ci rubano i gioielli Dopo Scamacca al West Ham e Lucca finito all'Ajax, ora i Blues hanno puntato il baby nerazzurro. L'Italia non regge il passo e perde i pezzi migliori ...