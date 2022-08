Aggressione di Civitanova Marche, Lucattini: “I presenti non intervengono perchè colti di sorpresa e per paura” (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA – Passanti pietrificati di fronte a una scena di violenza. Quanto accaduto venerdì scorso a Civitanova Marche (Macerata) ha destato stupore e perplessità. Alla tragica morte per Aggressione dell’ambulante Alika Ogorchukwu si sono aggiunte le polemiche per il mancato intervento da parte dei passanti per sedare l’Aggressione. Ma perché si verificano questi comportanti? A spiegarlo è la psicoanalista Adelia Lucattini, curatrice con Monica Horvitz del volume “Psicoanalisti in lockdown. Efemeridi di menti a distanza” (Solfanelli). “Il tragico episodio di Civitanova Marche”, spiega Adelia Lucattini, “mette ancora una volta in evidenza il disagio psicologico di questo periodo e l’aumento dei casi di omicidi a causa del caldo e della pandemia. I ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA – Passanti pietrificati di fronte a una scena di violenza. Quanto accaduto venerdì scorso a(Macerata) ha destato stupore e perplessità. Alla tragica morte perdell’ambulante Alika Ogorchukwu si sono aggiunte le polemiche per il mancato intervento da parte dei passanti per sedare l’. Ma perché si verificano questi comportanti? A spiegarlo è la psicoanalista Adelia, curatrice con Monica Horvitz del volume “Psicoanalisti in lockdown. Efemeridi di menti a distanza” (Solfanelli). “Il tragico episodio di”, spiega Adelia, “mette ancora una volta in evidenza il disagio psicologico di questo periodo e l’aumento dei casi di omicidi a causa del caldo e della pandemia. I ...

DavidPuente : 1/ Circola lo screenshot con le dichiarazioni del commissario della Lega Marche Riccardo Augusto Marchetti sull'omi… - fanpage : Alika Ogorchukwu, un 39enne di origine nigeriana, è stato ucciso oggi per strada a Civitanova Marche. L’avvocato Fr… - repubblica : Civitanova Marche, l'aggressione filmata: 'Fermati o così lo ammazzi'. Ma nessuno interviene - Lopinionista : Aggressione di Civitanova Marche, Lucattini: “I presenti non intervengono perchè colti di sorpresa e per paura”… - fabiodellanno : RT @LaNotiziaTweet: Spuntano altri filmati dell'aggressione di #CivitanovaMarche. Molti i testimoni inermi. #Ferlazzo è accusato di omicidi… -