Wta Praga 2022, primo titolo per Bouzkova: Potapova sconfitta in due set in finale (Di domenica 31 luglio 2022) primo titolo in carriera per Marie Bouzkova. La tennista ceca si impone nettamente in due set 6-0 6-3 sulla russa Anastasija Potapova nella finale del torneo Wta di Praga 2022 e porta a casa il suo primo successo in un torneo del circuito femminile. Il primo set è praticamente a senso unico, con Bouzkova che domina in lungo e in largo non lasciando alcuno scampo alla sua avversaria. La ceca mette a referto ben tre break, mentre la russa non riesce a chiudere neanche un game in suo favore: 6-0. Nel secondo parziale Potapova rialza la testa e, dopo aver perso il servizio, centra l’immediato contro-break. La medesima scena si ripete anche nei due successivi giochi, ma alla distanza Marie ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022)in carriera per Marie. La tennista ceca si impone nettamente in due set 6-0 6-3 sulla russa Anastasijanelladel torneo Wta die porta a casa il suosuccesso in un torneo del circuito femminile. Ilset è praticamente a senso unico, conche domina in lungo e in largo non lasciando alcuno scampo alla sua avversaria. La ceca mette a referto ben tre break, mentre la russa non riesce a chiudere neanche un game in suo favore: 6-0. Nel secondo parzialerialza la testa e, dopo aver perso il servizio, centra l’immediato contro-break. La medesima scena si ripete anche nei due successivi giochi, ma alla distanza Marie ...

