Ultime Notizie – Omicidio Foggia, padre e figlio uccisi: corpi trovati in campagna (Di domenica 31 luglio 2022) Due uomini, padre e figlio, rispettivamente di 58 e 27 anni, sono stati trovati morti nelle campagne di Foggia. Sul duplice Omicidio indaga la Polizia di Stato. Al momento sembra esclusa la pista della criminalità organizzata. I corpi di padre e figlio sono stati trovati sotto alcuni tubi e uno dei due cadaveri era avvolto in un sacco di plastica.

