Tommaso Zorzi non ci sta e parte in difesa di Aurora: "L'ho visto da sempre…"

Tommaso Zorzi parte in difesa di Aurora Ramazzotti: i due si conoscono fin dai tempi della scuola e sa bene che cos'ha passato la ragazza fin da piccola. Le sue parole commuovono i fan. I due ragazzi si sono conosciuti a Milano, dove entrambi hanno sempre vissuto, tra i banchi del liceo.

tommaso_zorzi : Vedo in tendenza #GayoloDelleScimmie e capisco come mai in Italia vincerà la Meloni. - tommaso_zorzi : Pensate lo schifo umano che porta soggetti come lei a sentenziare la gestione di un lutto. Tirando in ballo un’altr… - tommaso_zorzi : Parto adesso! Sarti 3, 2, 1… Vediamo chi ha la stoffa per la finale ?????? #TailorMade - MazzantiJimmy : @tommaso_zorzi sei un ragazzo sveglio - nieddupierpaolo : RT @VivianaP1511: @tommaso_zorzi Il #cazzocentradelgiorno anche oggi l'abbiamo partorito. -