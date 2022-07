Superbike, Most: che duello tra Rea e Toprak nella Superpole Race (Di domenica 31 luglio 2022) Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu danno spettacolo a Most, contendendosi la Superpole Race del mondiale Superbike a suon di sorpassi e staccate. Un duello accesissimo, che vede i due rivali ai ferri cortissimi. Alvaro Bautista assiste alla lotta da spettatore, ma intanto mantiene saldo il primato nel mondiale piloti. Ottima prestazione per Michael Ruben Rinaldi, primo degli italiani. Superbike, Most: chi vince la Superpole Race? Razgatlioglu parte davanti a tutti, seguito da Rea, Bautista e Rinaldi. nella prima parte di gara, il turco cerca di allungare, portando il suo vantaggio fino ad un massimo di otto decimi. Ma nella seconda parte, Rea è più veloce, riducendo il divario ed ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 31 luglio 2022) Jonathan Rea eRazgatlioglu danno spettacolo a, contendendosi ladel mondialea suon di sorpassi e staccate. Unaccesissimo, che vede i due rivali ai ferri cortissimi. Alvaro Bautista assiste alla lotta da spettatore, ma intanto mantiene saldo il primato nel mondiale piloti. Ottima prestazione per Michael Ruben Rinaldi, primo degli italiani.: chi vince la? Razgatlioglu parte davanti a tutti, seguito da Rea, Bautista e Rinaldi.prima parte di gara, il turco cerca di allungare, portando il suo vantaggio fino ad un massimo di otto decimi. Maseconda parte, Rea è più veloce, riducendo il divario ed ...

