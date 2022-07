"Non è il posto giusto": Verstappen zittito, il clamoroso team-radio in Red Bull (Di domenica 31 luglio 2022) Una qualifica difficilissima per Max Verstappen sulla sua Red Bull al Gp di Ungheria: solo decimo posto, una Q3 funestata da problemi al motore (poi risolti, insomma niente retrocessione in griglia). E nelle fasi finali della qualifiche, Verstappen ha sbottato in radio. Oltre a una serie di improperi censurati dalla regia, ecco però che ad un certo punto, rivolgendosi ai box, l'olandese chiede: "Provate qualcosa per risolvere questo problema?". Ma non ottiene risposta. Dunque Verstappen rincara: "Nessuna informazione? Niente?". Ed ecco che dopo questa domanda, il campione del mondo in carica viene liquidato con queste parole: "La radio non è il posto giusto per parlarne e dare dettagli, siamo sicuri tu capisca. Abbiamo provato a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Una qualifica difficilissima per Maxsulla sua Redal Gp di Ungheria: solo decimo, una Q3 funestata da problemi al motore (poi risolti, insomma niente retrocessione in griglia). E nelle fasi finali della qualifiche,ha sbottato in. Oltre a una serie di improperi censurati dalla regia, ecco però che ad un certo punto, rivolgendosi ai box, l'olandese chiede: "Provate qualcosa per risolvere questo problema?". Ma non ottiene risposta. Dunquerincara: "Nessuna informazione? Niente?". Ed ecco che dopo questa domanda, il campione del mondo in carica viene liquidato con queste parole: "Lanon è ilper parlarne e dare dettagli, siamo sicuri tu capisca. Abbiamo provato a ...

