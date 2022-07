Nepal: tigri selvatiche aumentate del 190% rispetto al 2009 (Di domenica 31 luglio 2022) Buone notizie per le tigri selvatiche in Nepal, il cui numero è di molto cresciuto rispetto al 2009. Lo ha annunciato il governo del Paese, secondo quanto rende noto la Cnn. Il National Tiger and Prey ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 31 luglio 2022) Buone notizie per lein, il cui numero è di molto cresciutoal. Lo ha annunciato il governo del Paese, secondo quanto rende noto la Cnn. Il National Tiger and Prey ...

