Napoli - Maiorca 1 - 0 | segui il match in diretta

(Di domenica 31 luglio 2022) CASTEL DI SANGRO (L'AQUILA) - Il nuovodi Spalletti 2022 - 23 torna in campo per la seconda uscita amichevole (la quarta da quando è cominiciata la preparazione estiva) al Patini di Castel di ...

DiMarzio : Amichevoli #SerieA | #Napoli, la probabile formazione di #Spalletti per la sfida contro il #Maiorca - News24_it : LIVE - Napoli-Maiorca 1-0 (9' Osimhen): il nigeriano la sblocca dal dischetto! - Tutto Napoli - infoitsport : SKY - Napoli-Maiorca, Kim dal primo minuto: la probabile formazione di Spalletti - infoitsport : DIRETTA/ Napoli Maiorca video streaming tv: la storia della squadra spagnola - infoitsport : LIVE - Napoli-Maiorca, cancelli aperti: arrivano i primi tifosi al Patini -

CASTEL DI SANGRO (L'AQUILA) - Il nuovodi Spalletti 2022 - 23 torna in campo per la seconda uscita amichevole (la quarta da quando è ... L'avversario è ildell'ex Lazio Muriqi . Esordio ..., le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3) : Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti(5 - 3 -...25' - Cooling break, si ferma il gioco per permettere alle due squadre di refrigerarsi. 23' - Di Lorenzo perde palla, la recupera Costa che mette al centro. Bravo Meret a bloccare un traversone insidi ...Osimhen in gol contro il Maiorca, il centravanti nigeriano firma dal dischetto la rete del vantaggio azzurro contro gli spagnoli. Si risolve dunque il rebus per scoprire il rigorista del Napoli dopo l ...